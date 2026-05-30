edgar morin addio al maestro del pensiero critico

È morto a 104 anni uno dei più noti filosofi francesi, riconosciuto come uno degli ultimi maîtres à penser del pensiero complesso. È stato una voce libera e critica nel panorama intellettuale, con un ruolo di rilievo nel promuovere il pensiero critico. La sua scomparsa segna la perdita di una figura influente nel mondo della filosofia e delle scienze umane.

Si è spento a 104 anni uno degli ultimi maîtres à penser francesi, voce libera e coraggiosa del pensiero complesso.. Un maestro del pensiero critico e un uomo pieno di passioni. Edgar Morin si è spento nella giornata di ieri all’età di 104 anni, lasciando un vuoto profondo nella cultura europea. Considerato uno degli ultimi maîtres à penser della Francia contemporanea, Morin ha incarnato un’idea di intellettuale rara: libero, dialogico, refrattario ai dogmi, capace di trasformare il dubbio in metodo e l’autocritica in bussola. “Uno spirito universale, era l’umanesimo fatto persona”, ha commentato a caldo il presidente Emmanuel Macron, restituendo l’immagine di un pensatore che ha saputo parlare a generazioni diverse, senza mai smettere di interrogare il presente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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