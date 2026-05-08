addio al professor amatucci avellino perde un maestro del diritto

Avellino piange la scomparsa del professor Alberto Amatucci, considerato uno dei più autorevoli giuristi del foro locale e riconosciuto a livello nazionale nel mondo accademico. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra cittadini, studenti e colleghi che lo ricordano come un punto di riferimento nel campo del diritto. La sua figura ha lasciato un segno significativo nella comunità irpina e nel settore legale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La città di Avellino e l’intera Irpinia piangono la scomparsa del professor Alberto Amatucci, tra i più autorevoli giuristi del foro avellinese e figura di grande prestigio nel panorama accademico nazionale. Una vita vissuta con discrezione, eleganza e profondo senso del dovere, dedicata alla famiglia e al diritto, sua autentica vocazione. Accanto all’amata moglie Olga Lanzara, alle figlie Carolina e Alessandra e agli adorati nipoti, Amatucci ha costruito un percorso umano e professionale di altissimo profilo. Nel solco della storica tradizione familiare dell’avvocatura, ha saputo coniugare il rigore del docente con la sensibilità del giurista, diventando punto di riferimento per generazioni di studenti e professionisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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