addio a padre massa il decano dei religiosi al servizio degli altri

È deceduto a 97 anni padre Giacomo Massa, decano dei religiosi della provincia spezzina. La sua morte ha provocato dolore tra i membri della comunità religiosa e nella città, dove era noto per il suo servizio e il suo impegno verso gli altri. La sua presenza si era distinta per l’attività svolta nel corso degli anni all'interno della comunità di Gaggiola e oltre. La notizia è stata accolta con rispetto e riconoscenza da quanti lo avevano conosciuto.

Con i suoi 97 anni era il decano dei religiosi della provincia spezzina: la scomparsa di padre Giacomo Massa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità dei frati di Gaggiola e in tutta la città, dove era conosciuto e stimato per il suo impegno verso gli altri. Ordinato nel lontano 1953, padre Massa è stato a lungo missionario in Burundi (dove aveva fondato le missioni francescane nel 1973) e insegnante di religione al liceo scientifico Pacinotti di Spezia. Le esequie si svolgeranno oggi alle 11.30 al Santuario di Gaggiola. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ricorda Padre Giacomo Massa come "una figura di straordinario valore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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