Addio a padre Savoi | scompare a 99 anni il decano dei Dehoniani

È deceduto all'età di 99 anni il sacerdote padre Savoi, considerato il decano dei Dehoniani. Durante i suoi settantacinque anni di ministero, ha guidato diversi santuari, lasciando un segno importante nelle comunità che ha servito. Le esequie si terranno in una chiesa locale, dove amici e familiari potranno rendere omaggio alla sua memoria. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità religiosa a cui apparteneva.

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? Punti chiave Quali santuari ha guidato durante i suoi settantacinque anni di ministero?. Dove si svolgeranno le esequie per l'ultimo saluto al sacerdote?. Perché la sua scomparsa segna un passaggio generazionale nelle parrocchie?. Chi ha vissuto il suo lungo servizio tra le valli trentine?.? In Breve Ordinato sacerdote nel 1955 con settantacinque anni di ministero pastorale.. Rettore del santuario di Mussolente tra il 1976 e il 1987 e poi 2010-2014.. Servizio nelle parrocchie di Madonna Bianca e Sacro Cuore tra il 1993 e il 2009.. Esequie previste sabato 16 maggio alle ore 15 nella chiesa di Cembra.. Il 12 maggio 2026, all’ospedale di Arco, si è spento padre Edoardo Savoi all’età di 99 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a padre Savoi: scompare a 99 anni il decano dei Dehoniani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio a Pietro Gargano, decano e maestro dei giornalisti de Il MattinoAddio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una... Leggi anche: Addio a Franco Esposito, decano dei giornalisti napoletani Si parla di: Addio a padre Edoardo Savoi, decano dei dehoniani italiani; ? Si è spento padre Edoardo Savoi, il sacerdote dehoniano più anziano d'Italia.