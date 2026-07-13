È morto Alberto D’Addese, 69 anni, noto in città per il suo ruolo come assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile durante due mandati sotto la giunta Campedelli. La sua figura era molto rispettata e stimata, e si distinguiva per il suo impegno civile e politico. La comunità piange la scomparsa di un uomo che ha sempre lavorato al servizio degli altri.

Lutto in città per la morte di Carmelo Alberto D’Addese, 69 anni, volto molto rispettato e stimato a Carpi dove ha ricoperto per due mandati il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile sotto la giunta Campedelli. Co-fondatore di Associazione Verdi Carpi, era molto conosciuto anche nel mondo dello sport come maratoneta agonistico. Moltissimi gli attestati di stima nei suoi confronti "È con tristezza e commozione che ho appreso la notizia della sua morte – afferma l’ex sindaco Enrico Campedelli -. è stato con me in giunta dal 2004 al 2014, un ottimo amministratore, una brava persona, sempre impegnato a cercare soluzioni per migliorare le opportunità per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Alberto D’Addese: "Impegno civile e politico. Sempre a servizio degli altri"

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