Addio ad Alberto D’Addese | Impegno civile e politico Sempre a servizio degli altri

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto Alberto D’Addese, 69 anni, noto in città per il suo ruolo come assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile durante due mandati sotto la giunta Campedelli. La sua figura era molto rispettata e stimata, e si distinguiva per il suo impegno civile e politico. La comunità piange la scomparsa di un uomo che ha sempre lavorato al servizio degli altri.

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Lutto in città per la morte di Carmelo Alberto D’Addese, 69 anni, volto molto rispettato e stimato a Carpi dove ha ricoperto per due mandati il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile sotto la giunta Campedelli. Co-fondatore di Associazione Verdi Carpi, era molto conosciuto anche nel mondo dello sport come maratoneta agonistico. Moltissimi gli attestati di stima nei suoi confronti "È con tristezza e commozione che ho appreso la notizia della sua morte – afferma l’ex sindaco Enrico Campedelli -. è stato con me in giunta dal 2004 al 2014, un ottimo amministratore, una brava persona, sempre impegnato a cercare soluzioni per migliorare le opportunità per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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