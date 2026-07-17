Addio a Padre Mario Collarini secondo timoniere di Frate Indovino

Padre Mario Collarini è morto, dopo aver guidato le edizioni del Calendario di Frate Indovino dal 2004 al 2020. È stato il secondo a occuparsi della pubblicazione, contribuendo alla continuità dell'invenzione. La sua attività si è svolta presso una casa editrice cappuccina di Perugia. La sua direzione ha segnato quasi due decenni di pubblicazioni legate a questa tradizione.

È stato il primo continuatore di quell’invenzione geniale che è il Calendario di Frate Indovino. Padre Mario Collarini ha guidato l’ammiraglia delle edizioni cappuccine di Perugia dal 2004 fino al numero del 2020. È morto mercoledì 15 luglio a Perugia sulla soglia degli 82 anni, che avrebbe raggiunto il 20 settembre. Nato a Gualdo Tadino, terra allora generosa di vocazioni – anche perché qui c’era il Seminario cappuccino della prima accoglienza – a questa città umbra è rimasto attaccato a oltranza, anche durante la direzione della Casa editrice del più famoso taccuino italiano, primato che ha cominciato a vacillare con l’avvento delle previsioni TV del colonello Bernacca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emesso un francobollo sul Calendario di Frate IndovinoOggi, 14 maggio, Poste Italiane ha annunciato l’emissione di un nuovo francobollo dedicato al Calendario di Frate Indovino, a cura del Ministero...

La curiosità: Frate Indovino dallo storico calendario ad un francobollo d'autoreDurante il Salone internazionale del Libro di Todi, viene presentato un calendario molto noto in Italia, conosciuto come Frate Indovino.

Temi più discussi: ADDIO A PADRE MARIO COLLARINI: LE ESEQUIE VENERDÌ 17 A GUALDO; IL NUOVO ALLESTIMENTO E MOSTRA SAN FRANCESCO ALLA PORZIUNCOLA; È morto padre Mario Collarini, aveva 81 anni: guidò Frate Indovino per 17 anni, funerali venerdì a Gualdo Tadino.

Addio a Padre Mario Collarini, secondo timoniere di Frate IndovinoMorto a Perugia alla soglia degli 82 anni: ha guidato l’ammiraglia delle edizioni cappuccine di Perugia dal 2004 fino al numero del 2020 ... bergamonews.it

È morto padre Mario Collarini, aveva 81 anni: guidò Frate Indovino per 17 anni, funerali venerdì a Gualdo TadinoPer milioni di italiani il suo lavoro arrivava ogni anno a casa, appeso a una parete. Padre Mario Collarini è morto a 81 anni giovedì 16 luglio 2026. Sacerdote cappuccino e giornalista, dal 2002 al 20 ... alphabetcity.it