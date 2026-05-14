Emesso un francobollo sul Calendario di Frate Indovino

Oggi, 14 maggio, Poste Italiane ha annunciato l’emissione di un nuovo francobollo dedicato al Calendario di Frate Indovino, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La decisione arriva dopo l’approvazione ufficiale e la stampa del francobollo, che sarà disponibile presso gli uffici postali e online. Questa emissione fa parte di una serie dedicata a temi culturali e tradizionali italiani. Non sono stati forniti dettagli sui costi o le caratteristiche tecniche del francobollo.

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ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 14 maggio, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato al Calendario di Frate Indovino, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30 €. Tiratura: centottantamila esemplari. Foglio: 45 esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura delle Edizioni Frate Indovino e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Emesso un francobollo sul Calendario di Frate Indovino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La curiosità: Frate Indovino dallo storico calendario ad un francobollo d'autoreAl Salone internazionale del Libro di Todi brilla un pezzo di Umbria che da decenni accompagna la vita di oltre 2milioni di famiglie: ovvero il... Brugola, un regalo per i 100 anni: emesso un francobollo celebrativoLissone, 11 aprile 2026 – Nell’anno del centenario arriva anche un francobollo delle Poste. Un francobollo celebra il Calendario di Frate IndovinoPoste Italiane comunica che oggi 14 maggio 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica «le eccellenze del Patrimonio culturale ita ... ladigetto.it Il Calendario di Frate Indovino diventa francobollo della RepubblicaTiratura da 180mila esemplari per il valore postale dedicato al Calendario di Frate Indovino, inserito nella serie Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano ... varesenews.it