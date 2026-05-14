La curiosità | Frate Indovino dallo storico calendario ad un francobollo d' autore

Durante il Salone internazionale del Libro di Todi, viene presentato un calendario molto noto in Italia, conosciuto come Frate Indovino. Questo calendario, prodotto nella regione dell'Umbria, ha accompagnato le famiglie italiane per diversi decenni. La sua origine è nel territorio perugino, e nel corso del tempo è diventato un simbolo culturale. Recentemente, è stato anche rappresentato attraverso un francobollo d’autore, che ne celebra la presenza storica e la diffusione.

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