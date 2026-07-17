Osvaldo Bagnoli è morto a pochi giorni dal suo 91° compleanno. È stato l’allenatore che nel 1984-85 portò il Verona a vincere lo scudetto, un’impresa considerata tra le più improbabili nella storia del calcio italiano. Con uno stile discreto e valori tradizionali, Bagnoli ha lasciato un segno nel mondo sportivo. La sua scomparsa è stata annunciata oggi.

Con quella discrezione che era il suo marchio di fabbrica se n’è andato oggi, pochi giorni dopo il suo 91° compleanno, Osvaldo Bagnoli, l’artefice dell’impresa più improbabile nella ultracentenaria storia del calcio italiano: lo scudetto conquistato dal Hellas Verona nella stagione 1984-85. Nato a Milano il 3 luglio 1935, nel quartiere popolare della Bovisa, Bagnoli non ebbe una carriera sfavillante da giocatore, oscillando tra Serie A e cadetteria. La tendenza all’aurea mediocritas proseguì anche nelle fasi iniziali della sua esperienza da allenatore in cui, trovatosi per circostanze fortuite sulla panchina del Como in Serie A, non riuscì a salvare la squadra lariana dalla retrocessione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Addio a Osvaldo Bagnoli, l’uomo dai valori antichi che rinnovò il calcio italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Due lutti che colpiscono il mondo del calcio italiano oggi.

Notizie e thread social correlati

Addio a Osvaldo Bagnoli, il tecnico che scrisse la storia del calcio italiano portando l’Hellas Verona allo scudetto nella stagione ’84-’85Il mondo del calcio ha perso Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla conquista dello scudetto nella stagione 1984-1985.

Leggi anche: Addio a Osvaldo Bagnoli: il gigante che dipinse lo scudetto più bello e romantico di sempre

Temi più discussi: Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello Scudetto che ha fatto la storia a Verona; Addio a Bagnoli a 91 anni, l'uomo dello storico scudetto del Verona; Morte Bagnoli, il cordoglio della politica veronese; Serie B: Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro, sostituisce Aquilani.

Addio a Osvaldo Bagnoli: si è spento a 91 anni l'allenatore dello scudetto del Verona x.com

Osvaldo Bagnoli morto: fu allenatore dell'Hellas Verona dello scudetto. Aveva 91 anni reddit

Addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del Verona da scudettoIl ricordo del tecnico (che in carriera ha allenato tra le altre anche Genoa e Inter) dello storico scudetto dell'Hellas Verona del 1984-85. Aveva 91 anni ... avvenire.it

Addio a Osvaldo Bagnoli, il maestro del Verona dello ScudettoÈ morto a 91 anni il tecnico che nel 1985 portò l’Hellas alla storica conquista del titolo italiano: una carriera segnata da equilibrio, talento e umanità ... calciolecce.it