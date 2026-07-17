Addio a Osvaldo Bagnoli l’uomo dai valori antichi che rinnovò il calcio italiano

Da tpi.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Osvaldo Bagnoli è morto a pochi giorni dal suo 91° compleanno. È stato l’allenatore che nel 1984-85 portò il Verona a vincere lo scudetto, un’impresa considerata tra le più improbabili nella storia del calcio italiano. Con uno stile discreto e valori tradizionali, Bagnoli ha lasciato un segno nel mondo sportivo. La sua scomparsa è stata annunciata oggi.

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Con quella discrezione che era il suo marchio di fabbrica se n’è andato oggi, pochi giorni dopo il suo 91° compleanno, Osvaldo Bagnoli, l’artefice dell’impresa più improbabile nella ultracentenaria storia del calcio italiano: lo scudetto conquistato dal Hellas Verona nella stagione 1984-85. Nato a Milano il 3 luglio 1935, nel quartiere popolare della Bovisa, Bagnoli non ebbe una carriera sfavillante da giocatore, oscillando tra Serie A e cadetteria. La tendenza all’aurea mediocritas proseguì anche nelle fasi iniziali della sua esperienza da allenatore in cui, trovatosi per circostanze fortuite sulla panchina del Como in Serie A, non riuscì a salvare la squadra lariana dalla retrocessione. 🔗 Leggi su Tpi.it

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