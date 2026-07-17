Addio a Osvaldo Bagnoli | il gigante che dipinse lo scudetto più bello e romantico di sempre

Osvaldo Bagnoli, ex allenatore, è morto a 91 anni. È ricordato per aver guidato una squadra di calcio alla conquista di uno scudetto considerato tra i più belli e romantici di sempre. La sua scomparsa ha suscitato un forte cordoglio nel mondo sportivo italiano, che si è fermato in segno di rispetto. La notizia è stata riportata senza ulteriori commenti o analisi.

Osvaldo Bagnoli è scomparso all’età di 91 anni, portando con sé una scia di ricordi meravigliosi del suo Scudetto vinto a Verona. Il calcio italiano si ferma, avvolto in un velo di profonda commozione. Si è spento all’età di 91 anni, presso l’ospedale Borgo Roma di Verona, una delle figure più romantiche, schiette e leggendarie del nostro sport: Osvaldo Bagnoli. Con la sua scomparsa, il mondo del pallone perde non solo un tecnico straordinario, ma l’ultimo vero interprete di un calcio d’altri tempi, fatto di poche parole, straordinaria dignità e imprese destinate a rimanere scolpite nell’eternità. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’architetto del miracolo Hellas Verona. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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