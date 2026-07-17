Osvaldo Bagnoli, ex allenatore che guidò lo storico scudetto del Verona, è morto a 91 anni in una struttura ospedaliera della città. La causa del decesso è una malattia neurodegenerativa. Bagnoli aveva allenato il team durante la stagione vincente, segnando un capitolo memorabile del calcio italiano. La notizia ha suscitato commozione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il calcio italiano e soprattutto l’ Hellas Verona dicono addio a Osvaldo Bagnoli, deceduto all’età di 91 anni in una struttura ospedaliera della città scaligera a causa di una malattia neurodegenerativa. Il tecnico milanese lega il suo nome allo storico titolo conquistato dalla squadra gialloblu nella stagione 198415, ritenuto una delle favole più belle della Serie A. ADDIO A OSVALDO BAGNOLI: LA CARRIERA Nato a Milano il 3 luglio 1935, Bagnoli ha intrapreso il suo percorso nel calcio professionistico indossando le maglie di Milan, Hellas Verona, Spal, Udinese, Catanzaro e Verbania. Appese le scarpe al chiodo, costruì una carriera prestigiosa in panchina, diventando uno degli allenatori più rispettati della sua generazione, grazie alla sua competenza e alla sua idea di calcio pratico ed efficace. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Addio a Osvaldo Bagnoli: il tecnico dello storico scudetto del Verona si è spento a 91 anni

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