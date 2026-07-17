Addio a Enoe Bonfanti è morta a 88 anni la moglie di Vittorio Feltri

È morta a 88 anni la moglie di un noto giornalista, con cui ha condiviso oltre cinquant’anni di vita. La donna, che si era sempre mantenuta lontana dai riflettori, era al fianco del marito durante tutta la carriera. La famiglia ha espresso il cordoglio, mentre un partito politico ha inviato un messaggio di vicinanza. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali.

Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Una vita lontana dai riflettori, accanto al giornalista per oltre cinquant’anni: il ricordo della famiglia e il cordoglio di Fratelli d’Italia. È morta all’età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. I due erano sposati dal 15 giugno 1968 e hanno condiviso oltre mezzo secolo di vita insieme. Il loro legame nacque a Bergamo, dove Bonfanti lavorava come puericultrice al brefotrofio. Fu lì che conobbe Feltri, rimasto vedovo a soli 23 anni e padre di due figlie gemelle. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Addio Enoe Bonfanti: è stata rivelata la causa della morte della moglie di Vittorio Feltri.

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