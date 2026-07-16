È morta a 88 anni Enoe Bonfanti moglie di Vittorio Feltri

È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. E così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia e Fiorenza. L'intera redazione di Tgcom24 si stringe al dolore della famiglia, di Vittorio e dei figli., Lei riservata, sempre al fianco del marito. "Se non hai l'appoggio dalla moglie, ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire", aveva detto lui in un'intervista in cui ha parlato del suo tumore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

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