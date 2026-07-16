Addio a Enoe Bonfanti morta a 88 anni la moglie di Vittorio Feltri avevano condiviso 58 anni di matrimonio
È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 15 giugno 1968. Bonfanti, che aveva lavorato al brefotrofio di Bergamo, aveva condiviso 58 anni di matrimonio con il giornalista. La notizia ha suscitato messaggi di cordoglio dal mondo politico lombardo. La coppia aveva mantenuto un profilo riservato nel corso degli anni.
Sposata con il giornalista dal 15 giugno 1968, Enoe Bonfanti aveva lavorato al brefotrofio di Bergamo. Alla famiglia sono arrivati anche i messaggi di cordoglio dal mondo politico lombardo È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, figura riservata ma centrale ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme
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