Addio a Enoe Bonfanti morta a 88 anni la moglie di Vittorio Feltri avevano condiviso 58 anni di matrimonio

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 15 giugno 1968. Bonfanti, che aveva lavorato al brefotrofio di Bergamo, aveva condiviso 58 anni di matrimonio con il giornalista. La notizia ha suscitato messaggi di cordoglio dal mondo politico lombardo. La coppia aveva mantenuto un profilo riservato nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sposata con il giornalista dal 15 giugno 1968, Enoe Bonfanti aveva lavorato al brefotrofio di Bergamo. Alla famiglia sono arrivati anche i messaggi di cordoglio dal mondo politico lombardo È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, figura riservata ma centrale ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio a enoe bonfanti morta a 88 anni la moglie di vittorio feltri avevano condiviso 58 anni di matrimonio
© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Enoe Bonfanti, morta a 88 anni la moglie di Vittorio Feltri, avevano condiviso 58 anni di matrimonio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

Video È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

enoe bonfanti addio a enoe bonfantiVittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti: erano sposati da 58 anniIl loro amore è nato a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta a 88 ... ilmessaggero.it

enoe bonfanti addio a enoe bonfantiEnoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta a 88 anni: insieme dal 1968 per 58 anni di matrimonioFeltri dice addio a Enoe Bonfanti, compagna di una vita: 58 anni di amore riservato / 4 ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web