addio a enoe bonfanti morta a 88 anni la moglie di vittorio feltri avevano condiviso 58 anni di matrimonio

Notizia in breve

È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 15 giugno 1968. Bonfanti, che aveva lavorato al brefotrofio di Bergamo, aveva condiviso 58 anni di matrimonio con il giornalista. La notizia ha suscitato messaggi di cordoglio dal mondo politico lombardo. La coppia aveva mantenuto un profilo riservato nel corso degli anni.