Strage dei treni ad Andria Nicola Summo | Ho perso Antonio aveva 15 anni Per me la giustizia non è mai arrivata

Nel giorno del ricordo della strage dei treni tra Andria e Corato, Nicola Summo ha ricordato il figlio di 15 anni, Antonio, tra le 23 vittime. Summo ha detto di aver perso il figlio e di ritenere che la giustizia non sia mai arrivata. Tra i familiari presenti per l’occasione, anche il capo dello Stato.

Ventitré vittime della tragedia che segnò la Puglia e l’intero Paese. Tra i familiari che accolgono il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel giorno del ricordo della strage dei treni tra Andria e Corato c'è anche Nicola Summo. Suo figlio Antonio aveva 15 anni, la più giovane delle vittime. In dieci anni Nicola Summo, imprenditore agricolo di Ruvo, ha parlato poco. Ha preferito il silenzio all’esposizione pubblica. Oggi, però, accetta di tornare su quel dolore che il tempo non ha trasformato in ricordo.Signor Summo, dieci anni dopo, che cosa prova tornando con la memoria a quel 12 luglio?«Accorgersi che siano trascorsi già dieci anni dà quasi un senso di irrealtà. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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