Perché JD Vance si è paragonato a Kevin di Mamma ho perso l’aereo durante il viaggio di Trump in Cina
Durante il viaggio del presidente in Cina, il vicepresidente ha paragonato la sua esperienza a quella del personaggio Kevin, protagonista di un celebre film, durante il viaggio di un personaggio principale. La scelta delle parole ha fatto riferimento a una scena specifica del film, in cui il protagonista si trova in una situazione imprevista e complicata. Questa analogia è stata fatta in un momento di discussione riguardante gli eventi ufficiali e le impressioni sul viaggio.
Il vicepresidente JD Vance ha utilizzato una metafora cinematografica appropriata per descrivere la sua esperienza alla Casa Bianca durante il viaggio del presidente Donald Trump in Cina. In una conferenza stampa tenutasi il 13 maggio 2026, Vance si è paragonato a Kevin McCallister, il personaggio interpretato da Macaulay Culkin nel celebre film Mamma ho perso l’aereo. “Entro alla Casa Bianca, è molto silenzioso, non c’è nessuno, e mi ci vuole un secondo per capire esattamente cosa sta succedendo”, ha dichiarato Vance ai giornalisti, riporta USA Today “In giorni come questi, a volte mi sento come Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l’aereo”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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