Perché JD Vance si è paragonato a Kevin di Mamma ho perso l’aereo durante il viaggio di Trump in Cina

Durante il viaggio del presidente in Cina, il vicepresidente ha paragonato la sua esperienza a quella del personaggio Kevin, protagonista di un celebre film, durante il viaggio di un personaggio principale. La scelta delle parole ha fatto riferimento a una scena specifica del film, in cui il protagonista si trova in una situazione imprevista e complicata. Questa analogia è stata fatta in un momento di discussione riguardante gli eventi ufficiali e le impressioni sul viaggio.

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