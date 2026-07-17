Dopo il gol di Lautaro Martinez che ha portato l'Argentina in vantaggio contro l'Inghilterra, Alberto Rimedio ha tentato di bloccare Lele Adani, riprendendo un video non autorizzato. La registrazione, di provenienza non ufficiale, mostra i tentativi di Rimedio di calmare Adani subito dopo il gol. L'evento si è verificato durante la trasmissione della partita, che ha deciso la qualificazione dell'Argentina alla finale del Mondiale.

Una ripresa "carbonara", rubata. Ecco come Alberto Rimedio ha cercato di placare Lele Adani subito dopo il gol di Lautaro Martinez che in pieno recupero ha regalato all' Argentina una nuova, incredibile rimonta per il 2-1 all' Inghilterra che vale la finale del Mondiale, la seconda di fila per l' Albiceleste. Siamo in diretta, la telecronaca è di Rai 1. Rimedio, primo telecronista, descrive la rete e poi tocca ad Adani. Lele subentra e parte la sua sinfonia argentina. A giudicare dal video diventato virale, Rimedio fa intendere al sodale che non è il caso di esagerare. L'ex difensore di Inter e Fiorentina annuisce con il capo, quasi a dire "ma per chi mi hai preso". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Adani, il video rubato: Rimedio cerca di fermarlo dopo il gol dell'Argentina

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