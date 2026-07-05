Adani zittito in diretta da Rimedio dopo il gol di Messi | video virale

Da liberoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la telecronaca di un match dei Mondiali, Daniele Adani ha interrotto Alberto Rimedio in diretta dopo il gol di Messi. Il video dell’episodio è diventato virale, evidenziando le difficoltà di Rimedio nel gestire le esuberanze verbali del suo collega. La partita vedeva l’Argentina di Messi, idolatrato da Adani, e ciò ha contribuito a un momento di tensione tra i commentatori.

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Non dev'essere facile per Alberto Rimedio gestire l'esuberanza verbale del suo compagno di telecronache su Rai 1 Daniele Adani. Specialmente quando ai Mondiali gioca l' Argentina di Leo Messi, idolo dell'ex difensore di Brescia, Inter e Fiorentina. Un esempio? Quanto accaduto nel match degli ottavi di finale tra l' Albiceleste campione in carica e al sorpresa Capo Verde. Alla fine l'hanno spuntata i sudamericani per 3-2 ma solo ai supplementari, per di più con brividi finali. Ma la prima botta di adrenalina per Adani arriva alla mezz'ora, quando Messi si inventa un gol dei suoi. E il commentatore, letteralmente, impazzisce. "E a che cosa... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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