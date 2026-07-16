Un video mostra la reazione di Adani al gol di Lautaro contro l'Inghilterra | Rimedio prova a fermarlo

Il video di DAZN che mostra la reazione di Adani durante la telecronaca di Argentina-Inghilterra: ecco come Rimedio ha provato a frenarlo in cabina di commento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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