Apple TV ha pubblicato le prime immagini di Nocturne, una serie che combina elementi di dramedy e thriller psicologico. La produzione vede nel cast Liev Schreiber. La serie è stata annunciata oggi, senza ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita. Le immagini mostrano scene che suggeriscono un mix di umorismo e tensione, tipico del genere. Non sono stati comunicati altri elementi riguardo alla durata o al numero di episodi.

Apple TV ha svelato oggi le prime immagini ufficiali di Nocturne, una nuova e avvincente serie televisiva che mescola i toni della dramedy a quelli del thriller psicologico più cupo. Tratta dai celebri romanzi crime bestseller internazionali Lazarus e The Sandman scritti da Lars Kepler, la serie vanta un cast artistico e tecnico di altissimo profilo. I protagonisti principali del progetto saranno Liev Schreiber, pluripremiato attore già vincitore di Tony e Actor Award, e la candidata agli Emmy Zazie Beetz; entrambi figureranno all’interno del progetto anche in veste di produttori esecutivi. Accanto a loro, il pubblico ritroverà anche il carismatico Stephen Graham nel ruolo del diabolico antagonista. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Nocturne: Apple TV svela le prime immagini della dramedy thriller con Liev Schreiber

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