Terranuova Traiana ufficiali gli accordi per la stagione 2026 27 | prende forma la nuova rosa

Notizia in breve

Il club ha confermato gli accordi per la stagione 202627, segnando l'inizio della composizione della rosa. Sono stati definiti i contratti con alcuni giocatori, anche se i nomi non sono stati ancora resi pubblici. La società sta lavorando per completare il roster prima dell’inizio della nuova stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle sfide future.