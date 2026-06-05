Terranuova Traiana ufficiali gli accordi per la stagione 2026 27 | prende forma la nuova rosa
Il club ha confermato gli accordi per la stagione 202627, segnando l'inizio della composizione della rosa. Sono stati definiti i contratti con alcuni giocatori, anche se i nomi non sono stati ancora resi pubblici. La società sta lavorando per completare il roster prima dell’inizio della nuova stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle sfide future.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Terranuova Traiana, ufficiali gli accordi per la stagione 202627: prende forma la nuova rosa. Il Club conferma la continuità del progetto tecnico in vista del prossimo campionato. ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato gli accordi, per la stagione sportiva?2026-2027, dei diritti alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori che continueranno a far parte della rosa della prima squadra e che saranno pertanto nuovamente ai nastri di partenza del prossimo campionato. Il quarto nella storia del Club in Serie D, il terzo consecutivo. Portiere: Jacopo Pagnini (1996); Centrocampisti: Davide... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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