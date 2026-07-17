Presentata la stagione 2026 27 dell’Acf Arezzo
Nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, presso il campo sportivo “Il Caggio” di Ceciliano, l’ACF Arezzo ha annunciato ufficialmente l’inizio della stagione 202627.
Arezzo, 17 luglio 2026 – Nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, presso il campo sportivo “ Il Caggio” di Ceciliano, ACF Arezzo ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 202627. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti della società e dello staff tecnico, illustrando il percorso intrapreso dal Club, gli obiettivi della nuova annata e le linee guida del progetto amaranto. Ad aprire gli interventi è stato il Presidente Massimo Anselmi, che ha sottolineato il valore del legame con il territorio e il lavoro portato avanti negli ultimi anni. «Inizia una nuova stagione e siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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