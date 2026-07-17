Arezzo, 17 luglio 2026 – Nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, presso il campo sportivo “ Il Caggio” di Ceciliano, ACF Arezzo ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 202627. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti della società e dello staff tecnico, illustrando il percorso intrapreso dal Club, gli obiettivi della nuova annata e le linee guida del progetto amaranto. Ad aprire gli interventi è stato il Presidente Massimo Anselmi, che ha sottolineato il valore del legame con il territorio e il lavoro portato avanti negli ultimi anni. «Inizia una nuova stagione e siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Presentata la stagione 2026/27 dell’Acf Arezzo

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