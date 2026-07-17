Accomando | Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma ecco perché

Spalletti si trova vicino a un attaccante, mentre Gasperini sta valutando un centrocampista della Juventus. Questi movimenti potrebbero favorire un possibile scambio tra la Juventus e la Roma, dopo un episodio che ha coinvolto Celik. Le trattative sono in corso e si concentrano su questi due giocatori, senza dettagli su tempi o modalità. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

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