Accoltellato si scagliò contro l’aggressore

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo armato di un grosso coltello da cucina si è presentato davanti a un bar, gridando in arabo. Dopo aver urlato, si è scagliato contro un’altra persona, che ha cercato di difendersi. La vittima è stata accoltellata durante l’aggressione. La scena si è conclusa con l’aggressore che si è allontanato, lasciando la persona ferita sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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Le urla in lingua araba, il ritorno davanti al bar con un grosso coltello da cucina in pugno e poi l’assalto. È questa la sequenza iniziale che emerge dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori attraverso le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza sul tentato omicidio di un tunisino 33enne avvenuto la sera del 4 luglio davanti al bar Croazia di Lugo. Un mosaico composto tassello dopo tassello che ha permesso di delineare con precisione i movimenti del presunto aggressore, il tunisino Salah Borni, 55 anni (lo tutela l’avvocato Massimo Pleiadi), subito arrestato dai carabinieri e tuttora in carcere. Prima dell’accoltellamento, all’interno del locale, era scoppiata un’accesa discussione tra Borni, il 33enne e un altro avventore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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