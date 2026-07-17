Accoltellato si scagliò contro l’aggressore

Notizia in breve

Un uomo armato di un grosso coltello da cucina si è presentato davanti a un bar, gridando in arabo. Dopo aver urlato, si è scagliato contro un’altra persona, che ha cercato di difendersi. La vittima è stata accoltellata durante l’aggressione. La scena si è conclusa con l’aggressore che si è allontanato, lasciando la persona ferita sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.