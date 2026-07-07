L'aggressore di un 55enne accoltellato più di 20 volte a Milano sabato è stato confermato in carcere dal gip. La richiesta di arresto, presentata dal pubblico ministero, è stata accolta, e l’uomo rimane in detenzione. Le indagini si concentrano anche sulla foto-profilo WhatsApp dell’aggressore, al momento oggetto di approfondimenti.

Resta in carcere Lamin Saidilly: il gip accoglie la richiesta del pm e convalida l'arresto dell'aggressore che sabato corso ha accoltellato per più di 20 volte un 55enne a Milano. Intanto, gli investigatori milanesi stanno valutando la foto-profilo di WhatsApp che il giovane 22enne nato in Italia da genitori gambiani aveva sul telefonino: un guerriero islamico. Anche se, a quanto si è saputo, non vi sarebbero particolari altri elementi per ipotizzare un percorso di radicalizzazione. Nella casa di famiglia, nel Trevigiano, sequestrati anche scritti su fogli A4., La fotografia - come riportano Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa - ritrae un guerrigliero islamico con una kefiah come copricapo chinato in preghiera su un tappeto adagiato sulla sabbia, con le onde del mare sullo sfondo e un fucile d'assalto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Accoltellato a Milano, l'aggressore resta in carcere | Si indaga sulla foto-profilo WhatsApp

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Ventenne accoltellato a Milano, 4 minori in carcere

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