Ragazzo di 17 anni accoltellato a una gamba a Calco è grave | si cerca l'aggressore

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Calco, in provincia di Lecco, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello a una gamba. L'aggressore non è ancora stato identificato e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini. Il giovane, trasportato in ospedale, si trova in condizioni considerate gravi. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

A Calco (Lecco) un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a una gamba. Le sue condizioni sono gravi. Il suo aggressore è scappato ed è ricercato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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