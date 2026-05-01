Ragazzo di 17 anni accoltellato a una gamba a Calco è grave | si cerca l'aggressore

A Calco, in provincia di Lecco, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello a una gamba. L'aggressore non è ancora stato identificato e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini. Il giovane, trasportato in ospedale, si trova in condizioni considerate gravi. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

A Calco (Lecco) un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a una gamba. Le sue condizioni sono gravi. Il suo aggressore è scappato ed è ricercato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Calco, ragazzo di 17 anni accoltellato fuori casa: è graveCalco (Lecco), 30 aprile 2026 – Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in strada, a Calco, fuori casa. Ragazzo di 20 anni preso per la testa e accoltellato alla gola in via Farini a Milano: si cerca l’aggressoreL'agguato si è verificato ieri, domenica 19 aprile, intorno alle 14 in via Farini a Milano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ragazzo di 17 anni morto all'ospedale San Paolo di Bari: disposta autopsia; Palermo, 17enne con proiettile in testa scoperto dopo giorni: indagini in corso; Bari, 17enne morto al San Paolo: l'autopsia non chiarisce la causa. Al vaglio l'ipotesi del farmaco sbagliato; Calco, ragazzo di 17 anni accoltellato fuori casa: è grave. Ragazzo di 17 anni accoltellato a una gamba a Calco, è grave: si cerca l’aggressoreA Calco (Lecco) un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a una gamba. Le sue condizioni sono gravi. Il suo aggressore è scappato ed è ricercato. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google ... fanpage.it Calco, ragazzo di 17 anni accoltellato fuori casa: è graveAl momento non si conoscono né l'aggressore né il movente, ma sembra si sia trattato di un agguato ... msn.com Il ragazzo, 21 anni, ha detto di far parte di una comunità ebraica. Domani l'udienza di convalida davanti al giudice - facebook.com facebook 50 anni fa moriva #SergioRamelli, un ragazzo di 18 anni aggredito a colpi di chiavi inglesi da militanti di sinistra. Lo hanno colpito per le sue idee, non per le sue azioni. Ricordare Sergio non è un atto di parte: è un dovere civile. È il rispetto dovuto a chi ha pag x.com