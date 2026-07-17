Una ragazza è stata accoltellata durante una lite con un’ex amica in via Francesco Anichini, nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L’aggressione è avvenuta nel cuore della notte, dopo un incontro per chiarire contrasti legati a un ragazzo. La lama resta conficcata nel corpo della vittima, che ha riportato ferite da arma da taglio. La polizia è intervenuta sul posto, ma al momento non ci sono arresti.

Due ragazze si sono date appuntamento nel cuore della notte per chiarire dei contrasti legati a un ragazzo. L’incontro si è concluso con l’accoltellamento di una delle due in via Francesco Anichini nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma. La 19enne che ha aggredito la ragazza più grande, di 25 anni, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Il coltello era rimasto nel corpo della vittima ed è stato estratto con un delicato intervento chirurgico. Aggressione con coltello tra ragazze Si è consumata un’aggressione grave, con coltello, ai danni di una venticinquenne a Roma. Sarebbe stata una ex amica, con la quale aveva discusso per motivi legati a un ragazzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Accoltellata dall'ex amica durante la lite per un ragazzo a Roma, "ora te lo tieni": la lama resta conficcata

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