Accoltella all'addome il compagno durante una lite a Ostia arrestata per tentato omicidio | l'uomo è gravissimo
Oggi a Ostia si è verificato un episodio di violenza durante una lite tra due persone. La donna ha ferito l’uomo con un coltello, colpendolo all’addome, e poi è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e si trova in pericolo di vita. La polizia ha fermato la donna sul posto e sta svolgendo le verifiche del caso.
Paura a Ostia questa mattina dove un uomo è stato accoltellato al torace dalla compagna: lei è stata arrestata per tentato omicidio, lui è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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