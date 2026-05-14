Accoltella all'addome il compagno durante una lite a Ostia arrestata per tentato omicidio | l'uomo è gravissimo

Oggi a Ostia si è verificato un episodio di violenza durante una lite tra due persone. La donna ha ferito l’uomo con un coltello, colpendolo all’addome, e poi è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e si trova in pericolo di vita. La polizia ha fermato la donna sul posto e sta svolgendo le verifiche del caso.

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