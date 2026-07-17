Una giovane di 25 anni è stata trovata dai soccorritori con un coltello ancora conficcato nella schiena, vestiti sporchi di sangue e ferite profonde. La vittima ha riferito di essere stata accoltellata alla schiena da una sua amica, una ragazza di 19 anni, successivamente arrestata. La scena è stata descritta come inquietante, con più fendenti che hanno causato le ferite.

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti completamente sporchi di sangue e ferite profonde provocate da più fendenti. È iniziata così, secondo quanto apprende LaPresse, nelle prime ore del mattino di ieri la corsa contro il tempo per salvare una 25enne, trasportata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata dopo essere stata accoltellata al termine di un violento confronto avvenuto nella zona di Tor Bella Monaca. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne, Asia B., accusata di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l'episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accoltellata alla schiena da una sua amica, 19enne arrestata

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