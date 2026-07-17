Accadde oggi | 17 luglio ha inizio la guerra civile spagnola

Da fremondoweb.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 17 luglio segna l'inizio della guerra civile spagnola. Dopo dieci anni di dittatura, la vittoria del partito repubblicano alle elezioni di aprile portò all'abbandono del re da parte del sovrano e alla proclamazione della repubblica.

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C’era la dittatura di Miguel Primo de Revera e, dopo dieci anni, a seguito della vittoria del partito repubblicano alle elezioni tenutesi nel mese di aprile, re Alfonso lasciò il Paese e in Spagna venne proclamata la repubblica. Ma nel 1933, la destra, appoggiata dalla Chiesa e dall’esercito, tornò al potere, portando con sé una situazione politica e sociale molto difficile, segnata da numerosi scioperi e disordini che sconvolsero il Paese.Moti e sommosse che portarono al 17 luglio 1936, quando le truppe di stanza in Marocco insorsero e la rivolta si estese a tutto il Paese. L’appoggio italiano alla guerra fu ingente: Mussolini inviò in Spagna quasi 80 mila uomini, dei quali morirono seimila e 15 mila restarono feriti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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