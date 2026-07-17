Accadde oggi | 17 luglio ha inizio la guerra civile spagnola
Il 17 luglio segna l'inizio della guerra civile spagnola. Dopo dieci anni di dittatura, la vittoria del partito repubblicano alle elezioni di aprile portò all'abbandono del re da parte del sovrano e alla proclamazione della repubblica.
C’era la dittatura di Miguel Primo de Revera e, dopo dieci anni, a seguito della vittoria del partito repubblicano alle elezioni tenutesi nel mese di aprile, re Alfonso lasciò il Paese e in Spagna venne proclamata la repubblica. Ma nel 1933, la destra, appoggiata dalla Chiesa e dall’esercito, tornò al potere, portando con sé una situazione politica e sociale molto difficile, segnata da numerosi scioperi e disordini che sconvolsero il Paese.Moti e sommosse che portarono al 17 luglio 1936, quando le truppe di stanza in Marocco insorsero e la rivolta si estese a tutto il Paese. L’appoggio italiano alla guerra fu ingente: Mussolini inviò in Spagna quasi 80 mila uomini, dei quali morirono seimila e 15 mila restarono feriti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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