C’era la dittatura di Miguel Primo de Revera e, dopo dieci anni, a seguito della vittoria del partito repubblicano alle elezioni tenutesi nel mese di aprile, re Alfonso lasciò il Paese e in Spagna venne proclamata la repubblica. Ma nel 1933, la destra, appoggiata dalla Chiesa e dall’esercito, tornò al potere, portando con sé una situazione politica e sociale molto difficile, segnata da numerosi scioperi e disordini che sconvolsero il Paese.Moti e sommosse che portarono al 17 luglio 1936, quando le truppe di stanza in Marocco insorsero e la rivolta si estese a tutto il Paese. L’appoggio italiano alla guerra fu ingente: Mussolini inviò in Spagna quasi 80 mila uomini, dei quali morirono seimila e 15 mila restarono feriti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 17 luglio, ha inizio la guerra civile spagnola

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