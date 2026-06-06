Il 6 giugno 1944, le truppe alleate hanno iniziato lo sbarco in Normandia, in Francia. Le operazioni sono state condotte lungo una vasta area costiera, con migliaia di soldati che hanno affrontato ostacoli e difese nemiche. Sono stati impiegati mezzi anfibi e aerei, mentre la battaglia si è svolta nelle prime ore del mattino. Questo evento ha segnato l’apertura del fronte occidentale nella Seconda guerra mondiale.

D-Day è un termine che, nel gergo militare, indica l’inizio di una missione. A volte viene chiamato anche ‘Il giorno più lungo‘ Il D-Day è un evento che ha fatto la storia: il termine, nel gergo militare, indica l’inizio di una missione. A volte viene chiamato anche “Il giorno più lungo”, come lo ribattezzò Erwin Rommel, il generale nazista a capo delle forze tedesche, in un discorso con un suo sottoposto. “Le prime ventiquattr’ore dell’invasione saranno decisive: per gli alleati, come per la Germania, quello sarà il giorno più lungo“.Nel 1944 l’esercito tedesco aveva ancora quasi il pieno controllo della maggior parte dell’Europa, eccetto la parte più orientale, sotto il controllo dei russi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 6 giugno, l’inizio dello sbarco in Normandia

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Caen Took 6 Weeks (British) — Paris Took 3 Days (American): The Strategy That Changed WW2

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