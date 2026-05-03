Napoli picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni | arrestato | La donna lo aveva già denunciato

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver aggredito la compagna davanti alla figlioletta di 4 anni. La donna aveva già presentato una denuncia in precedenza. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione familiare che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Quando i carabinieri l'hanno vista in piena notte in via Foria, a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue, e la sua bimba di quattro anni in braccio. La donna, una 25enne peruviana, è stata quindi fermata dai militari, ai quali ha spiegato di essere stata picchiata dal compagno poco prima. L'uomo, secondo il suo racconto, l'ha colpita più volte con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. Ora è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio.,, Il 118 ha portato la donna in codice rosso, non in pericolo di vita, all'ospedale del Mare, dove è ancora ricoverata. La bimba è stata affidata alla nonna materna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato | La donna lo aveva già denunciato Notizie correlate Botte dal compagno davanti alla figlia di 4 anni, lo aveva già denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoAveva la testa ed il volto sporchi di sangue e la sua bimba di quattro anni in braccio quando i carabinieri l’hanno vista... Picchia la compagna con lo smartphone davanti alla bimba piccola, arrestato 25enne a NapoliI carabinieri hanno arrestato un 25enne per tentato omicidio: ha picchiato la moglie ferendola alla testa con uno smartphone davanti alla bimba di 4... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torre Spaccata, turista picchia la compagna rompendole il naso: arrestato; Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: 56enne arrestato in Irpinia; Bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata nella provincia di Caserta; Violentava la compagna e sua figlia di 12 anni | verso il processo commerciante di 49 anni a Prato. Picchia la compagna con lo smartphone davanti alla bimba piccola, arrestato 25enne a NapoliI carabinieri hanno arrestato un 25enne per tentato omicidio: ha picchiato la moglie ferendola alla testa con uno smartphone davanti alla bimba di 4 anni ... fanpage.it Colpisce la compagna alla testa con lo smartphone, arrestatoEra già stato denunciato dalla compagna l'anno scorso ma i suoi atteggiamenti con il tempo evidentemente non sono cambiati. Nella tarda serata di ieri un peruviano di 27 anni è stato arrestato dai car ... rainews.it Un 42enne è stato picchiato a Pollena Trocchia (Napoli) da due persone, si sarebbe trattato di una lite per viabilità; uno dei presunti responsabili è stato denunciato dai carabinieri. - facebook.com facebook Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli x.com