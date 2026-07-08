Atalanta abbonamenti in vendita da venerdì | obiettivo 15.200 tessere Inserite 21 partite novità studenti

Bergamo. Inizia venerdì 10 luglio la campagna abbonamenti dell’Atalanta per quanto riguarda la stagione 202627. Il claim è “È sempre il momento dell’Atalanta”, con la scritta sul muro dietro al quale si staglia città alta in duplice versione diurna e notturna, con le luci dello stadio che illuminano il panorama. Uno slogan che prosegue il trend della Dea “sempre al centro” che ha accompagnato il percorso verso il rebranding dello scorso maggio. E che si allinea a quello che, a conti fatti, è l’abbonamento più “vasto” di sempre, visto che comprenderà ben 21 partite. Le 19 gare interne del campionato di Serie A, l’ottavo di finale di Coppa... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Temi più discussi: Ticketing Point New Balance Arena: riapertura il 10 luglio; Campagna abbonamenti. Ultime ore per la promozione. Da domani prezzi più alti; Masu: Sul mercato, sembra ormai definito il passaggio di Gaetano all’Atalanta; Benevento il 6 luglio campagna abbonamenti al via | tutti i dettagli.

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Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglioComprese 19 partite di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e il playoff di Conference League. Tra le novità la tariffa Studente. ecodibergamo.it

[Nico Schira] NOTIZIA FLASH: L'Inter sta preparando una nuova offerta di circa €50M + bonus all'Atalanta per Palestra nei prossimi giorni. Un accordo personale è già stato raggiunto per un contratto di 5 anni del valore di €3M/stagione. : r/FCInterMil reddit