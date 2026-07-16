Milan rinnovata la partnership con Msc Crociere | la nota

L'AC Milan ha annunciato il rinnovo della partnership con MSC Crociere. La compagnia crocieristica, tra le principali a livello globale, continuerà a collaborare con il club. La collaborazione riguarda iniziative di marketing e promozione congiunta, senza dettagli sui termini economici o durata del nuovo accordo. La partnership rinnova un rapporto già avviato in passato, senza comunicare eventuali cambiamenti o novità specifiche rispetto a precedenti collaborazioni.

AC Milan e MSC Crociere proseguono il loro viaggio insieme. L'azienda crocieristica, tra i maggiori player mondiali del settore, sarà ancora Principal Partner e Official Sleeve Partner rossonero, continuando a comparire sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile, di Milan Futuro e delle formazioni Primavera., "Il punto di partenza della collaborazione è Milano. Una città che rappresenta le radici di AC Milan e uno snodo fondamentale per la presenza e lo sviluppo di MSC Crociere - si legge in una nota del club rossonero - Da qui si traccia una rotta globale, coerente con la dimensione stessa di un Club che porta Milano nel mondo da oltre 125 anni e di un Gruppo che collega milioni di persone attraverso una rete di 250 destinazioni internazionali". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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