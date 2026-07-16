Il Milan ha annunciato che Msc Crociere sarà lo sponsor sulle maniche delle maglie di prima squadra, sia maschile che femminile, e delle squadre giovanili per la quarta stagione consecutiva. La collaborazione si concentra sulle maglie di Milan Futuro e Milan Primavera. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui motivi della scelta.

“Siamo tutti sulla stessa barca” non è solo uno slogan, ma anche la sintesi del rapporto tra il Milan e Msc Crociere che sarà, per la quarta stagione consecutiva, lo sponsor presente sulle maniche delle maglie di prima squadra maschile e femminile, Milan Futuro e Milan Primavera. Il rinnovo con Msc Crociere, ufficializzato attraverso un comunicato, si inserisce in un percorso di costante crescita intrapreso dal club rossonero negli ultimi anni, accelerato dalla visione strategica di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird. Un cammino che ha riportato il Milan col bilancio in utile dopo 17 anni nella stagione 2022-23 - risultato confermato anche nei due esercizi successivi - e che ha portato il club a registrare ricavi record per tre anni consecutivi, i più alti della sua storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Abbiati: "Maignan fra i primi 5 portieri al mondo". Massaro: "È un Milan ambizioso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, lascia anche il preparatore dei portieri Filippi: altro indizio per l'addio di Maignan?Il preparatore dei portieri del Milan, Claudio Filippi, ha lasciato il club dopo l'esonero di Massimiliano Allegri.

Abbiati, Frey e il giochino sui portieri: quante risate!Durante la Milano Football Week, Christian Abbiati e Sabastien Frey sono stati coinvolti in una serie di domande sui portieri, con risposte che hanno...

I due grandi ex intervenuti all'evento per il rinnovo della sponsorizzazione con Msc Crociere. Christian: Cardinale imprenditore di successoI due grandi ex intervenuti all'evento per il rinnovo della sponsorizzazione con Msc Crociere. Christian: Cardinale imprenditore di successo ... gazzetta.it

Abbiati: Se il Milan mi chiamasse ci parlerei. Maignan come Donnarumma...Christian Abbiati, ex portiere del Milan con 380 presenze in maglia rossonera, intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla dei rossoneri e di se stesso. Ha fatto un anno da club manager nel Milan ... calciomercato.com