Abbiamo provato a comprare un biglietto per la finale del Mondiale Prezzi alle stelle ecco come è andata

Notizia in breve

I biglietti per la finale del Mondiale sono stati messi in vendita attraverso diversi canali, con prezzi che variano notevolmente. Dal sito ufficiale della FIFA, i costi sono più contenuti, mentre sui siti di rivendita secondaria i prezzi sono aumentati notevolmente, arrivando fino a 40.000 dollari su piattaforme di aste online. Sono state identificate quattro categorie di posti, con differenze di prezzo tra le varie opzioni.