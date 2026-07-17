Abbandona cane mentre scarica rifiuti pericolosi | incastrato dalle telecamere

Le telecamere hanno ripreso una persona che ha abbandonato un cane di pochi mesi insieme a rifiuti pericolosi lungo una strada, poi si è allontanata.

Ha abbandonato in strada rifiuti pericolosi e con loro ha lasciato sul ciglio della strada anche un cane di pochi di pochi mesi. Poi si è dato alla fuga. Convinto di agire indisturbato, non immaginava che in quella zona periferica di Giugliano, nel Napoletano, ci fossero le telecamere del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, che hanno ripreso l'intera scena. L'uomo è accusato di duplice reato: abbandono di animali e di rifiuti pericolosi., I militari, dopo aver prestato soccorso al cucciolo di cane recuperandolo dalla strada, hanno identificato l'uomo: ora deve rispondere dei reati di abbandono di animali e di rifiuti pericolosi, oltre alla relative sanzioni pecuniarie e al ritiro della patente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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