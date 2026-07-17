L’autostrada A1 tra Valdarno e Arezzo è stata chiusa al traffico durante la notte per due notti consecutive. La chiusura riguarda il tratto tra le due località, lasciando gli automobilisti senza passaggio durante le ore notturne. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici della chiusura o sulla durata prevista. La strada è stata lasciata libera per consentire lavori o interventi di manutenzione, mentre i veicoli sono stati indirizzati su percorsi alternativi.

L’Autostrada del Sole, evidentemente provata da anni di code, cantieri e automobilisti che viaggiano fissi sulla corsia centrale, ha deciso di riposarsi per due notti nel tratto tra Valdarno e Arezzo. La chiusura servirà a consentire attività di ispezione e manutenzione di cavalcavia e gallerie. Lavori necessari, sia chiaro, perché è sempre preferibile perdere mezz’ora su una deviazione piuttosto che scoprire troppo tardi che il cavalcavia aveva bisogno d’un’occhiata. La prima chiusura scatterà dalle 22 di lunedì 20 luglio fino alle 5 di martedì 21 luglio e riguarderà il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Nella stessa notte saranno chiuse anche le aree di parcheggio Romita ovest, Laterina ovest e Crocina ovest, che abbasseranno simbolicamente la saracinesca già dalle 17 di lunedì fino alle 5 del mattino successivo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - A1 chiusa di notte tra Valdarno e Arezzo: l’autostrada va a letto e gli automobilisti si arrangiano

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