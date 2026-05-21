A1 9 chilometri di coda tra Valdarno e Arezzo | alcuni automobilisti hanno già chiesto la residenza in autostrada

Sull’Autostrada A1 tra Valdarno e Arezzo si sono formati circa 9 chilometri di coda in direzione Roma a causa di un incidente che ha coinvolto due camion e un camper. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi per gli automobilisti, alcuni dei quali hanno già deciso di richiedere la residenza in autostrada. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso che stanno gestendo la situazione. La circolazione rimane congestionata in entrambe le direzioni.

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VALDARNO – sull’Autostrada A1 dove, a causa di un incidente che ha coinvolto due camion e un camper tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, si sono formati ben 9 chilometri di coda. La situazione è diventata rapidamente critica, tanto che alcuni automobilisti hanno iniziato a familiarizzare con i vicini di corsia, organizzando cene condominiali e discutendo della prossima assemblea di quartiere. Il traffico transita su una sola corsia e Autostrade per l’Italia ha attivato la distribuzione dell’acqua agli utenti bloccati. Un’iniziativa apprezzata dai viaggiatori, molti dei quali avevano ormai terminato le scorte e stavano valutando la coltivazione di ortaggi sullo spartitraffico. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - A1, 9 chilometri di coda tra Valdarno e Arezzo: alcuni automobilisti hanno già chiesto la residenza in autostrada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Autostrada A1: incidente tra Valdarno e Arezzo. Tratto chiuso per più di un’ora, lunghe code Autostrada A1, coda fino a 5 chilometriPer un veicolo in avaria questa mattina, lunedì 27 aprile, coda fino a 5 chilometri segnalata intorno alle ore 9, tra Calenzano e il bivio A!... Incidente A1 oggi: 9 km di coda tra Valdarno e ArezzoIncidente A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 9 km tra Valdarno e Arezzo. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it Autostrada chiusa e code dopo un incidenteVALDARNO / AREZZO: Incolonnamenti di chilometri si sono sviluppati nel nodo aretino dell'AutoSole, dove un tratto è stato bloccato per consentire i soccorsi ... toscanamedianews.it