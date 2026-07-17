A un passo da Roma c’è un organo che suona da solo dal 1568 | il segreto di Villa d’Este

A pochi chilometri da Roma, si trova un organo che funziona senza musicisti, elettricità o motori, e che suona da solo dal 1568. È installato a Villa d’Este, un complesso storico noto anche per le sue fontane. L’organo, chiamato “segreto” del luogo, produce musica grazie a un sistema di canali e meccanismi idraulici che sfruttano la pressione dell’acqua. La sua capacità di eseguire composizioni senza intervento umano è rimasta invariata per secoli.

Ma voi lo sapevate che, a pochi chilometri da Roma, esiste un organo capace di suonare senza musicisti, elettricità o motori di alcun tipo che si trova tra le meraviglie di Villa d’Este, a Tivoli, e il suo funzionamento si basa esclusivamente sulla forza dell’acqua? Nato nel Cinquecento per stupire gli ospiti del cardinale Ippolito II d’Este, questo prodigio dell’arte unisce musica e ingegneria in uno degli angoli più spettacolari del Lazio. LEGGI ANCHE: Fulvia Toscano: «Ierofania, un invito a guardare il sacro con occhi nuovi» La Fontana dell’Organo, meraviglia di Villa d’Este. La Fontana dell’Organo fu progettata nella seconda metà del XVI secolo dagli ingegneri francesi Luc Leclerc e Claude Venard. 🔗 Leggi su Funweek.it

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

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