Sul lago di Como arriva il weekend dell' eleganza fuoriserie | da Villa del Grumello a Villa d' Este
Sul Lago di Como si svolge un evento dedicato alle automobili di alta gamma in programma per il fine settimana. L'iniziativa si svolge tra Villa del Grumello e Villa d'Este, coinvolgendo auto di lusso esposte lungo le rive del lago. L'evento prevede momenti di esposizione e incontri dedicati ai veicoli di alta cilindrata, attirando appassionati e visitatori da diverse regioni. La manifestazione si svolge nell'arco di alcuni giorni, offrendo un'esperienza esclusiva legata al mondo delle automobili di prestigio.
Sulle rive del Lago di Como vi attende un fine settimana dedicato alle automobili unico al mondo. Un fine settimana ricco di momenti esclusivi destinati a rimanere per sempre nei vostri ricordi. L’evento avrà inizio con la suggestiva esposizione a Villa d’Este di vetture rare e d’inestimabile. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Come Arriva il Vero Lusso sul Lago di Como | Ville Private, Cernobbio e Lifestyle Old Money
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