Sul lago di Como arriva il weekend dell' eleganza fuoriserie | da Villa del Grumello a Villa d' Este

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Lago di Como si svolge un evento dedicato alle automobili di alta gamma in programma per il fine settimana. L'iniziativa si svolge tra Villa del Grumello e Villa d'Este, coinvolgendo auto di lusso esposte lungo le rive del lago. L'evento prevede momenti di esposizione e incontri dedicati ai veicoli di alta cilindrata, attirando appassionati e visitatori da diverse regioni. La manifestazione si svolge nell'arco di alcuni giorni, offrendo un'esperienza esclusiva legata al mondo delle automobili di prestigio.

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Sulle rive del Lago di Como vi attende un fine settimana dedicato alle automobili unico al mondo. Un fine settimana ricco di momenti esclusivi destinati a rimanere per sempre nei vostri ricordi. L’evento avrà inizio con la suggestiva esposizione a Villa d’Este di vetture rare e d’inestimabile. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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