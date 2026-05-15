Sul lago di Como arriva il weekend dell' eleganza fuoriserie | da Villa del Grumello a Villa d' Este

Sul Lago di Como si svolge un evento dedicato alle automobili di alta gamma in programma per il fine settimana. L'iniziativa si svolge tra Villa del Grumello e Villa d'Este, coinvolgendo auto di lusso esposte lungo le rive del lago. L'evento prevede momenti di esposizione e incontri dedicati ai veicoli di alta cilindrata, attirando appassionati e visitatori da diverse regioni. La manifestazione si svolge nell'arco di alcuni giorni, offrendo un'esperienza esclusiva legata al mondo delle automobili di prestigio.

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