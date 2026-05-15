Sul lago di Como è il weekend dell' elegenza fuoriserie | da Villa del Grumello a Villa d' Este

Sul Lago di Como si sta svolgendo un fine settimana dedicato alle automobili di alta gamma. L’evento si tiene tra Villa del Grumello e Villa d’Este, attirando appassionati e collezionisti provenienti da diverse regioni. I partecipanti possono ammirare vetture di lusso, alcune delle quali sono state esposte in passato in occasioni di eventi simili. L’atmosfera è caratterizzata da un pubblico che si sposta tra le location, osservando da vicino i modelli più ricercati e prestigiosi.

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Sulle rive del Lago di Como vi attende un fine settimana dedicato alle automobili unico al mondo. Un fine settimana ricco di momenti esclusivi destinati a rimanere per sempre nei vostri ricordi. L’evento avrà inizio con la suggestiva esposizione a Villa d’Este di vetture rare e d’inestimabile. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sul lago di Como torna il Concorso d'Eleganza Villa d'EsteUn appuntamento esclusivo e imperdibile, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Sul Lago di Como torna il Concorso Eeleganza Villa d'EsteSulle rive del Lago di Como vi attende un fine settimana dedicato alle automobili unico al mondo. Sul lago di Como è il weekend dell'elegenza fuoriserie: da Villa del Grumello a Villa d'EsteIl Concorso Eleganza Villa d'Este, dal 15 al 17 maggio, non è solo una sfida di design e raffinatezza, ma un incontro di leggende automobilistiche, dove ogni veicolo racconta il proprio patrimonio cul ... quicomo.it FuoriConcorso trasforma Como in vetrina mondiale di supercar da sogno, design d’autore e restomod innovativiFuoriConcorso KraftMeister 2026 sul Lago di Como racconta l’auto tedesca Sulle rive del Lago di Como, tra Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa Olm ... assodigitale.it