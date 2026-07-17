A Somma Lombardo è stata creata una squadra di addestratori specializzati nella gestione degli incendi boschivi. La formazione si svolge all’interno di una struttura nascosta nel distretto aeronautico di Malpensa. Viene utilizzato un sistema di Canadair virtuali, che simula le operazioni di spegnimento senza coinvolgere mezzi reali. L’obiettivo è preparare gli addestratori a intervenire efficacemente in caso di incendi, senza rischi e senza coinvolgere mezzi aerei reali.

Somma Lombardo (Varese), 17 luglio 2026 – Nel cuore del distretto aeronautico di Malpensa si trova una struttura che, pur rimanendo poco conosciuta al grande pubblico, riveste un ruolo strategico nella lotta agli incendi boschivi. A Somma Lombardo è infatti installato l’ unico simulatore di volo full-flight al mondo certificato per il Canadair CL-415, il velivolo anfibio impiegato nelle operazioni di spegnimento degli incendi su vasta scala. È qui che si addestrano gli equipaggi chiamati a intervenire nelle situazioni più complesse, compresi i piloti che nelle scorse settimane hanno operato senza sosta per contenere i roghi che hanno devastato l’Ossola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Somma Lombardo si formano gli addestratori salva-boschi: ecco il ruolo dei Canadair “virtuali”

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