A Somma Lombardo l’affluenza alle urne nel ballottaggio è scesa al 42,93%. Tra i due candidati in corsa, non sono stati ancora comunicati i risultati ufficiali. Alcune sezioni hanno registrato un’inversione della tendenza all’astensionismo, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti. La partecipazione complessiva resta sotto la media delle consultazioni precedenti. I dati aggiornati saranno disponibili al termine dello scrutinio.

? Domande chiave? In Breve Somma Lombardo, l’affluenza al ballottaggio si ferma al 42,93% tra i seggi della città. Il 42,93% degli aventi diritto si è recato alle urne a Somma Lombardo per la sfida elettorale di questo lunedì 8 giugno 2026. Il dato finale, registrato dopo lo scrutinio di tutte le 17 sezioni, segna un calo rispetto alla partecipazione del primo turno, avvenuto il 24 e 25 maggio scorso. In quella precedente tornata elettorale, l’affluenza si era attestata su un valore più alto, pari al 45,29%. La contesa per la guida del comune ha protagonisti Stefano Aliprandini, candidato del centrosinistra e vicesindaco uscente, e Silvio Pezzotta, che rappresenta il centrodestra. La tensione politica era stata alimentata dal margine ridottissimo riscontrato nelle settimane precedenti, quando i due sfidanti si erano separati per soli 151 voti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Somma Lombardo, ballottaggio: l’affluenza scende al 42,93%

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