Un atleta di Somma Lombardo ha vinto la gara di velocità a Cesano Maderno, arrivando in prima posizione senza rivali. La competizione si è svolta nella giornata di ieri, con numerosi partecipanti provenienti da diverse località. L’atleta ha concluso la corsa in un tempo di 11,2 secondi, stabilendo il nuovo record locale. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente, che ha applaudito l’atleta durante il suo arrivo. La gara si è svolta senza incidenti e in condizioni di tempo favorevoli.

Somma Lombardo applaude la splendida prestazione di Aurora Cerame. Arrivo in solitaria per la portacolori della Società Ciclistica Cesano Maderno nel “ Trofeo Mariangela Con Noi ” alla memoria, una manifestazione che ha offerto una giornata di grande ciclismo dedicata in particolare alle categorie donne Esordienti e Allieve. Tra le più giovani è stata appunto Aurora Cerame a cogliere il successo: la cesanese è stata capace di andare in fuga insieme a Eva Kuchynskaia (Scuola Ciclismo Verso L’Iride) e di resistere al ritorno del gruppo, giunto con un ritardo di quasi due minuti e regolato dall’acuto di Michelle Marzetti. Per Cerame un’azione di forza e lucidità, costruita nella parte centrale di gara e finalizzata con una autorevolezza dominante nello sprint a due. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aurora è un fulmine a Somma Lombardo. La Società Cesano Maderno fa festa

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