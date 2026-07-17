A Roma Confronto per la ricerca di nuove prospettive | per un futuro di legalità e rispetto
A Roma, l’associazione Co.Tu.Le.Vi. ha organizzato un confronto dedicato alla promozione della legalità e del rispetto, in risposta ai crescenti dati sulla violenza di genere. L’evento mira a condividere esperienze e a discutere nuove prospettive per affrontare il problema. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica e sociale verso la tutela delle persone e la prevenzione della violenza.
ROMA – In un contesto in cui i dati sulla violenza di genere continuano a destare forte preoccupazione, l’associazione Co.Tu.Le.Vi. sceglie di mettere la propria esperienza e il proprio impegno sociale al servizio della promozione della cultura della legalità e del rispetto della persona. L’iniziativa nasce dalla volontà di accendere i riflettori su un fenomeno che troppo spesso rimane confinato nel silenzio, dimostrando come la moda possa andare oltre la dimensione estetica e commerciale per diventare un autentico strumento di sensibilizzazione. L’abito, infatti, può trasformarsi da semplice oggetto di consumo in simbolo di consapevolezza, identità e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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