Infarto la ricerca di Pilar Ferrer apre nuove prospettive | un idrogel rigenerativo
Una biologa argentina di 25 anni sta sviluppando un idrogel iniettabile destinato a favorire la rigenerazione del tessuto cardiaco danneggiato dopo un infarto.
Un nuovo approccio alla cura dell’ infarto arriva dall’Argentina, dove la biologa Pilar Ferrer, 25 anni, sta sviluppando un innovativo idrogel iniettabile progettato per favorire la rigenerazione del tessuto cardiaco danneggiato. Il progetto, ancora in fase sperimentale, punta a migliorare il recupero del cuore dopo uno degli eventi cardiovascolari più gravi. Un biomateriale ispirato alla membrana amniotica. La ricerca prende spunto dalle proprietà della membrana amniotica, un tessuto di origine placentare già impiegato da anni in diversi ambiti della medicina rigenerativa grazie alla sua capacità di favorire la riparazione dei tessuti e modulare l’infiammazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie e thread social correlati
Tumori, nuove prospettive dalla ricerca: focus all’Università di CatanzaroDurante il congresso internazionale AACR 2026, attualmente in corso presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, sono stati presentati i più...
Mesotelioma pleurico, uno studio apre nuove prospettive per personalizzare l'immunoterapiaUn recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Genetics ha portato alla luce nuove prospettive nella lotta contro il mesotelioma...