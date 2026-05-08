Tumori nuove prospettive dalla ricerca | focus all’Università di Catanzaro

Durante il congresso internazionale AACR 2026, attualmente in corso presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, sono stati presentati i più recenti progressi nella ricerca sui tumori. L’evento riunisce esperti provenienti da diverse parti del paese e si concentra sulle nuove prospettive nel trattamento e nella diagnosi di questa malattia. Le sessioni del simposio approfondiscono le innovazioni scientifiche e le scoperte recenti nel campo oncologico.

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Nuove speranze nella lotta ai tumori arrivano dai progressi della ricerca scientifica presentati al congresso internazionale AACR 2026, ora al centro del simposio in corso all’ Università Magna Graecia di Catanzaro, che riunisce esperti nazionali del settore. Le nuove frontiere della ricerca La lotta al cancro sta vivendo una fase di forte evoluzione grazie all’innovazione tecnologica e alla crescente comprensione della biologia delle neoplasie. Tra i temi principali del confronto, la rivoluzione digitale in corsia con l’intelligenza artificiale, la personalizzazione delle cure e le politiche sanitarie. Particolare attenzione è rivolta anche agli anticorpi farmaco-coniugati, considerati una delle frontiere più promettenti nel trattamento oncologico.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tumori, nuove prospettive dalla ricerca: focus all’Università di Catanzaro Notizie correlate Uno studio sui tumori nei gatti apre nuove prospettive per comprendere la genesi della malattia anche nelle personeUno studio mette in evidenza le similitudini tra i tumori nei gatti domestici e quelli negli esseri umani. Legnano, il futuro degli uffici ex Tosi: nuove prospettive con l’arrivo dell’universitàLegnano (Milano), 18 marzo 2026 – Sono trascorsi oltre quattro anni dalla vendita all’asta di questa importante area dismessa e, mentre altre aree ex... Panoramica sull’argomento Tumori, nuove prospettive dalla ricerca: focus all’Università di CatanzaroLe innovazioni emerse dal congresso internazionale AACR al centro del simposio Aiom: intelligenza artificiale e terapie personalizzate tra i temi chiave ... gazzettadelsud.it Dalla ricerca nuove prospettive terapeutiche per il glioblastomaDalla ricerca arriva una nuova prospettiva terapeutica per la cura del glioblastoma, il tumore cerebrale più aggressivo e con la prognosi peggiore. Un gruppo di ricercatori italiani ha identificato un ... ansa.it