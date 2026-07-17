La Juventus rafforza il legame con i propri sostenitori in Australia. Dal 6 all'11 agosto, il club bianconero aprirà a Perth "Casa Juventus", un hub ufficiale allestito presso la Ice Cream Factory. Lo spazio, aperto tutti i giorni gratuitamente dalle 10 alle 20, ospiterà aree d'intrattenimento, lo store ufficiale e speciali incontri con i giocatori della prima squadra e le "Legends" del club. L'iniziativa si inserisce nel contesto del "Bianconeri Summer Tour", che vedrà la squadra impegnata in due sfide: l'8 agosto contro l'Inter all'Optus Stadium e il 12 agosto contro il Palermo all'Hbf Stadium. Il programma completo degli eventi e ulteriori ospiti speciali saranno svelati nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - A Perth aprirà 'Casa Juve', hub per tifosi dal 6 all'11 agosto

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