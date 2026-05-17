Spettatori Juve Fiorentina | quanti tifosi sono presenti oggi all’Allianz Stadium per l’ultima della stagione in casa

All’Allianz Stadium si è registrato un notevole afflusso di spettatori per l’ultima partita casalinga della stagione tra Juventus e Fiorentina. Il pubblico presente ha riempito l’impianto, raggiungendo un record stagionale di presenze. L’affluenza ha coinvolto tifosi di entrambe le squadre, con una forte partecipazione da parte dei supporters torinesi. La partita si è svolta con un’ampia presenza sugli spalti, confermando l’interesse dei tifosi per l’ultima gara casalinga del campionato.

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