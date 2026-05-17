Spettatori Juve Fiorentina | quanti tifosi sono presenti oggi all’Allianz Stadium per l’ultima della stagione in casa
All’Allianz Stadium si è registrato un notevole afflusso di spettatori per l’ultima partita casalinga della stagione tra Juventus e Fiorentina. Il pubblico presente ha riempito l’impianto, raggiungendo un record stagionale di presenze. L’affluenza ha coinvolto tifosi di entrambe le squadre, con una forte partecipazione da parte dei supporters torinesi. La partita si è svolta con un’ampia presenza sugli spalti, confermando l’interesse dei tifosi per l’ultima gara casalinga del campionato.
di Luca Fioretti Spettatori Juve Fiorentina, il pubblico torinese riempie l’impianto nell’ultima partita casalinga registrando l’ennesimo dato stagionale record. I dati ufficiali relativi alle presenze registrano un afflusso straordinario per la sfida odierna contro la Fiorentina. I tagliandi staccati per l’evento hanno raggiunto quota 41676 spettatori complessivi, a conferma del grande calore che la tifoseria della Juve ha saputo trasmettere alla squadra nell’arco di tutta l’annata. Una cornice di pubblico imponente ha riempito ogni ordine di posto dell’impianto, eccezione fatta per il settore riservato ai tifosi ospiti, rimasto desolatamente fermo a quota 0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
FIORENTINA JUVENTUS SERIE A
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